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Бочкарев: Завершено более трети работ по строительству электродепо «Аминьевское»

Лейла Алиева

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Бочкарев: Завершено более трети работ по строительству электродепо «Аминьевское»
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Аминьевская Карта всех событий

Общестроительная готовность электродепо «Аминьевское» превысила треть. Об этом рассказал в пятницу, 1 апреля, заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Для изменения и улучшения рельефа местности в целях размещения новых объектов строящегося электродепо осуществляется вертикальная планировка территории путем выравнивания площадки методом среза или подсыпки грунта при необходимости — сегодня она уже выполнена на 95 процентов, — рассказал Бочкарев.

При этом генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект», который является оператором программы развития московского метро, Юрий Кравцов уточнил, что на стройплощадке будущего электродепо было разработано 340 тысяч куб. м грунта, что составляет порядка 85 процентов от планового объема.

По его словам, вместе с этим ведется строительство подпорных стен, которые окружают депо, а также зданий отстойно-ремонтного и административного бытового корпусов. Над объектами энергообеспечения — компрессорная станция, пост электрической централизации, центральный тепловой пункт, тягово-понизительная подстанция, также работают специалисты. Кроме того, с территории электродепо рабочие вынесли 83 километра высоковольтных линий. После завершения всех строительных работ электродепо «Аминьевское» будет обеспечивать профилактическое обслуживание состава Большой кольцевой линии метро.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил о том, что на данный момент на разных стадиях реконструкции и строительства находятся шесть электродепо: «Южное», «Саларьево», «Выхино», «Аминьевское», «Нижегородское» и «Владыкино».

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