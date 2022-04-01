Синоптик рассказала о погоде в Петербурге в начале апреля

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Ведущий синоптик Петербурга, начальник отдела долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева рассказала, какая погода будет в апреле в Северной столице.

Наталья Мироничева предупреждает, что ждать от апреля солнечной и жаркой погоды не стоит.

— Ненастные дождливые дни и периоды сухой малооблачной погоды неоднократно в течение месяца будут сменять друг друга. Температурный фон большую часть месяца прогнозируется близким к климатической норме и немного ниже нее, — отметила синоптик в комментарии «Невским новостям».

По словам эксперта, месячная сумма осадков составит 110–150 процентов от климатической нормы.

По прогнозу специалиста, в первую и вторую декаду апреля столбики термометра днем будут подниматься до плюс шести градусов, в отдельные дни — до плюс 13 градусов. Ночью температура будет опускаться до минусовых значений в первую неделю апреля.

Как отмечают синоптики, самая низкая температура воздуха в апреле была зарегистрирована 4 апреля 1881 года — минус 21,8 градуса. Самая высокая температура зафиксирована 24-го числа в 2000 году — 25,3 градуса тепла, передает Nation News.

Ранее Синоптик Александр Колесов сообщил, что март текущего года в Петербурге поставил абсолютный рекорд по солнечному времени. По словам специалиста, 30 марта, солнечное сияние достигло 178,3 часа, что превысило продолжительность сияния в 2005 году, передает ФАН.

31 марта ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что средиземноморский циклон «Катарина» принесет на выходных в Москву аномальное количество осадков.