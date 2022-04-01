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Блогер Хиза обвиняется в 20 эпизодах мошенничества со ставками на спорт

Елена Самойлова

Происшествия
Блогер Хиза обвиняется в 20 эпизодах мошенничества со ставками на спорт
Фото: МВД Медиа

Ранее задержанному блогеру Хизри Запирову предъявлено обвинение в совершении 20 эпизодов мошенничества. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Сегодня суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Северо-Восточного административного округа, — рассказала представитель ведомства.

Обвиняемый совместно с соучастниками рекламировал систему инвестирования, позволяющую получить крупный заработок и приумножить капитал, путем букмекерской деятельности. В действительности полученные от граждан деньги поступали на счета третьих лиц, после чего присваивались злоумышленниками.

30 марта Хизри Запиров был задержан в Новой Москве. 27 января 2021 года стало известно, что блогера объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве.

Он якобы возглавлял группу капперов (спортивные аналитики, делающие платные прогнозы исхода спортивных событий — прим. «ВМ»). Клиенты переводили блогеру крупные суммы денег в надежде заработать на ставках.

По словам самого блогера, он узнал о розыске из утренних новостей и очень удивился сообщениям о том, что он скрывается.

Хиза — автор многочисленных видео с приколами на люксовых автомобилях. В своих видео он демонстрирует зрителям развлекательные постановки и пранки.

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