«Я сделал достаточно»: Джим Керри объявил о завершении карьеры

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Легендарный голливудский комик Джим Керри завершается актерскую карьеру. Артист сделал об этом заявление в интервью изданию Access Hollywood.

— Я мог бы продолжить в том же духе, но делаю перерыв. Мне действительно нравится моя спокойная жизнь. Я сделал достаточно, — признался он, заверив, что его намерение серьезно.

Джим Керри запомнился зрителям со всего мира работами в фильмах «Маска», «Лжец, лжец», «Тупой и еще тупее», «Брюс Всемогущий» и многих других.

За роли в картинах «Шоу Трумана» и «Человека на Луне» он получил премию «Золотой глобус».

Несколько дней назад стало известно о завершении карьеры еще одной голливудской звезды — Брюса Уиллиса. Причиной этому стали проблемы со здоровьем. Его жена Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что артист страдает от афазии — расстройства речи.

Ранее уже появлялась информация о возможном завершении Уиллисом карьеры. Тогда предполагалось, что 67-летний актер страдает от потери памяти. В последнее время он стал больше времени посвящать семье.