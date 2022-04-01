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Таиланд объявил об отмене обязательных ПЦР-тестов для туристов

Араз Салехов

В мире
Таиланд объявил об отмене обязательных ПЦР-тестов для туристов
Фото: Pexels

Таиланд принял решение об отмене обязательных ПЦР-тестов для международных туристов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил правительственный центр Таиланда по контролю и борьбе с распространением COVID-19.

— Предполетный ПЦР-тест отменен для путешественников, въезжающих в Таиланд как через бескарантинные программы Test&Go и «туристическая песочница», так и с соблюдением карантина, — говорится в сообщении.

Уточняется, что последний пункт сообщения коснется лишь невакцинированных туристов или тех, кто иммунизирован вакцинами, не внесенными в списки разрешенных для бескарантинного въезда в королевство, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, во Вьетнаме отменили использование паспортов о вакцинации от коронавируса и обязательный карантин для приезжающих в страну туристов. Теперь туристам будет необходимо предоставлять на границе только отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста.

Также Роспотребнадзор объявил об отмене обязательных ПЦР-тестов для въезжающих в Россию по суше граждан из стран ЕАЭС.

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