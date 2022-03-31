Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для прибывающих через сухопутную границу

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Обязательные тесты на COVID-19 для въезжающих в Россию по суше граждан стран ЕАЭС отменяются с 1 апреля. Соответствующее распоряжение постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованного на официальном портале правовой информации в четверг, 31 марта.

— Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, — говорится в документе.

Таким образом, россиянам, которые въезжают в страну через сухопутный участок границы, не нужно заполнять анкету прибывающего на территорию РФ на портале госуслуг и в течение трех календарных дней сдавать тест на коронавирус.

Также стало известно, что часть коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге решили снять с 28 марта. Речь идет о заполняемости театров, цирков, концертных залов и кинотеатров. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что жители города смогут посещать развлекательные мероприятия, при этом заполняемость зала не должна превышать 2000 человек. Зрители обязаны носить маски.

Авиакомпания «Россия» отменила обязательный масочный режим на всех самолетах, которые вылетают из Москвы и прилетают в нее.