Согласован проект делового комплекса у станции метро «Савеловская»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, улица Двинцев Карта всех событий

Мосгосэкспертиза согласовала проект административно-делового комплекса, который появится у станции метро «Савеловская». Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на его руководителя Анну Яковлеву.

Уточняется, что объект построят на улице Двинцев. Он будет включать две высотные офисные башни, объединенные подземной автостоянкой. Их общая наземная площадь превысит 90 тысяч квадратных метров.

— Бизнес-центр станет узнаваемой частью района — как с точки зрения архитектурных решений, так и с точки зрения функционала проекта, — отметила Анна Яковлева.

В административно-деловом комплексе расположатся офисные помещения, магазины, рестораны, кафе и фитнес-центр.

Здание оборудуют 33 высокоскоростными лифтами. Также связь между этажами будет осуществляться по шести лестничным клеткам.

На прилегающей территории обустроят пешеходные зоны и места для отдыха, а также установят малые архитектурные формы, фонари и разобьют газоны, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее профессор географического факультета МГУ, экономический эксперт Наталья Зубаревич рассказала о том, какие изменения могут возникнуть в сфере строительства и льготном ипотечном кредитовании в связи с введенными против России санкциями.