Три человека эвакуированы из горящей квартиры в Южном Медведково 

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ясный проезд Карта всех событий

Пожар произошел в квартире жилого дома в Южном Медведково. Об этом в пятницу, 1 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось в двухкомнатной квартире на восьмом этаже дома номер 8 в Ясном проезде. Спасатели эвакуировали оттуда троих человек, один из них пострадал. Отмечается, что детей в помещении не было.

— Загорание происходило на площади шесть квадратных метров. Локализовано, — добавили в пресс-службе МЧС.

Ранее 1 апреля сообщалось, что еще один пожар произошел в квартире жилого дома на Шенкурском проезде.

В этот же день загорелся ангар на Дмитровском шоссе.