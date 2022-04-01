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Эксперт пояснил, зачем самозанятым необходим товарный знак

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт пояснил, зачем самозанятым необходим товарный знак
Фото: Unsplash

Возможность зарегистрировать свой товарный знак для самозанятых означает защиту их интеллектуальной собственности, а также большую ответственность за качество товаров и услуг. Об этом сообщил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.

По словам эксперта, в России уже четыре с половиной миллиона самозанятых. Большинство из них ведет микробизнес: например, шьет одежду или занимается приготовлением тортов.

— Почему бы не зарегистрировать на себя товарный знак, чтобы в будущем при развитии бизнеса уже иметь защиту от копирования. Например, если у человека есть какой-то уникальный рецепт, его стоит защитить товарным знаком, — сказал Калинин в комментарии «Радио 1».

По мнению эксперта, производя что-то под собственным товарным знаком, человек будет лучше контролировать качество товара.

31 марта комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил для первого чтения законопроект о праве самозанятых регистрировать товарные знаки. Отмечается, что подобная практика принята в США и некоторых странах Европы.

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