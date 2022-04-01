Эксперт заявила, что цены на жизненно важные лекарства не изменятся

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В России большое количество лекарственных препаратов изготавливается отечественными производителями. Такое заявление сделала исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма», вице-президент ассоциации «НП «Опора» Мария Литвинова.

Она подчеркнула, что жители России не столкнутся с нехваткой медикаментов. В России представлен настолько обширный ассортимент лекарственных препаратов, что всегда можно найти аналог любого из них для конкретного назначения врача.

Литвинова подчеркнула, что цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых не будут меняться.

— Лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших препаратов для медицинского применения входят в регулируемый сегмент, подвергаемый постоянным проверкам прокуратуры и других надзорных органов. Здесь цены остались неизменными, — сказала она в комментарии «Радио 1».

До этого новосибирская фармкомпания поделилась планами по запуску производства лекарств для терапии гормональной недостаточности щитовидной железы. Выпуск соответствующего препарата запланирован на середину апреля. Он будет производиться в объеме до 200 тысяч упаковок ежемесячно, передает Nation News.

17 марта эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов рассказал «ВМ», что Россия столкнулась с нехваткой некоторых препаратов из-за резко возросшего спроса, однако в течение нескольких недель ситуация должна нормализоваться.