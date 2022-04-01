Столичные предприниматели рассказали, как им помогают субсидии и гранты мэра

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Новые меры по поддержке малого и среднего бизнеса начинают действовать в Москве. Столичные предприниматели рассказали, как им помогает поддержка, оказываемая властями города.

Так, на небольшом частном предприятии в Зеленограде, где производят высокотехнологичную продукцию, с помощью субсидий был приобретен погрузчик. Новые меры оказывают ощутимую поддержку данной организации.

— Активно расширяемся в связи с тем, что заказов становится все больше и больше. Ожидаем получения двух новых станков на следующей неделе, также по ним будем подавать заявку на возмещение части лизинговых платежей, — поделился глава финансово-юридического отдела компании «Эталон» Петр Гункевич.

В другой столичной компании, где производят смазочные материалы для автомобилей и техники, директор Сергей Мамыкин планирует воспользоваться грантом для тестирования инноваций.

— Самая современная продукция, самые лучшие моторные масла в том числе. Это масла, на которых ездят и чемпионы, и мастера международного спорта, — рассказал он о продукции предприятия.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, городское правительство помогает бизнесу получить поддержку по импортозамещению, передает «МИР 24».

До этого сообщалось, что в столице упрощается порядок изменения городских контрактов в сфере строительства. В частности, отменяются ограничения по сроку и числу вероятных изменений условий контракта. До этого допускалось лишь одно изменение до 30 апреля 2022 года.

Также власти разрешили изменять контракты, которые были заключены до 1 января 2022 года. Кроме того, на протяжении текущего года разрешается вносить изменения в контракты сроком менее 12 месяцев.