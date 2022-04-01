Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 42,2 процента

Лейла Алиева

Общество
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве составил 42,2 процента
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составил в столице 42,2 процента. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Согласно его данным, первым компонентом вакцинировалось 7 426 920 москвичей. При этом полную вакцинацию от коронавируса прошли 7 078 824 жителя города. В конце 2021 года коллективный иммунитет от COVID-19 в Москве составлял 71,4 процента, говорится в сообщении.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России, по данным на 1 апреля, составляет 48 процентов, вакцинация первым компонентом проведена более 89,407 миллиона раз. В общей сложности двумя компонентами вакцины в России привились более 85,6 миллиона граждан.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. По его словам, пандемия ковида унесла жизни более шести миллионов человек, а также разрушила благополучие людей и работу системы здравоохранения. Также он призвал вынести из этой ситуации уроки, в том числе это касается расширения производства вакцин, и порекомендовал сосредоточить внимание на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне.

Читайте также:
Иммунитет Москва Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте