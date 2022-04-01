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Уровень иммунитета к COVID-19 в России составил 48 процентов

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Уровень иммунитета к COVID-19 в России составил 48 процентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 48 процентов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

В общей сложности двумя компонентами вакцины в России привились более 85,6 миллиона граждан. Прививку первым компонентом сделали 89,4 миллиона россиян, отмечается на портале стопкоронавирус.рф.

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Недавно иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью или природно-очаговым вирусом. Он пояснил, что примерами природно-очаговых инфекций являются чума и лихорадка Эбола. Такие заболевания могут передаваться от человека к человеку контактным путем. Если такая же участь ожидает COVID-19, то человечество должно будет заново научиться ему противостоять.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. По его словам, пандемия ковида унесла жизни более шести миллионов человек, а также разрушила благополучие людей и работу системы здравоохранения.

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