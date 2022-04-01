Уровень иммунитета к COVID-19 в России составил 48 процентов
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 48 процентов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.
В общей сложности двумя компонентами вакцины в России привились более 85,6 миллиона граждан. Прививку первым компонентом сделали 89,4 миллиона россиян, отмечается на портале стопкоронавирус.рф.
Недавно иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью или природно-очаговым вирусом. Он пояснил, что примерами природно-очаговых инфекций являются чума и лихорадка Эбола. Такие заболевания могут передаваться от человека к человеку контактным путем. Если такая же участь ожидает COVID-19, то человечество должно будет заново научиться ему противостоять.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. По его словам, пандемия ковида унесла жизни более шести миллионов человек, а также разрушила благополучие людей и работу системы здравоохранения.