Число госпитализированных пациентов с COVID-19 сократилось в Петербурге

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За прошедшие 24 часа в больницы Санкт-Петербурга доставили 119 человек с коронавирусом и пневмонией, что на 24 человека меньше, чем днем ранее. Помимо этого, из «красных зон» выписали 189 пациентов.

Количество петербуржцев в реанимациях за сутки сократилось на шесть человек. При этом к аппаратам ИВЛ по-прежнему подключены 58 пациентов.

Всего в городских больницах с коронавирусом и пневмонией находятся 1758 пациентов, а дома лечатся 11,956 тысячи жителей. Количество горожан, находящихся на карантине, увеличилось до 158 человек, передает издание «Невские новости».

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При этом Санкт-Петербург по-прежнему занимает ведущие позиции в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID-19 среди регионов России. За минувшие сутки в городе зафиксировано 958 новых случаев заражения коронавирусом, передает ФАН.

Недавно иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью или природно-очаговым вирусом. Он пояснил, что примерами природно-очаговых инфекций являются чума и лихорадка Эбола. Такие заболевания могут передаваться от человека к человеку контактным путем. Если такая же участь ожидает COVID-19, то человечество должно будет заново научиться ему противостоять.