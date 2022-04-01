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Марию Погребняк возмутил отказ Chanel работать с россиянами

Лала Манушакян

Общество
Марию Погребняк возмутил отказ Chanel работать с россиянами
Фото: РИА Новости

Жена российского футболиста Павла Погребняка Мария отреагировала на новую политику бренда Chanel в отношении российских граждан.

— Сегодня на меня напала ярость: узнала, что Chanel перестала продавать свою продукцию русским! И неважно, где они находятся: в России, Париже или Дубае. Чтобы купить сумочку, надо подписать документ о том, что вы живете не в России и не будете носить там Chanel, — поделилась модель.

Она напомнила, что люксовый бренд одежды был под запретом в течение десяти лет из-за того, что основательница компании Коко Шанель сожительствовала с высокопоставленным фашистом в годы Второй мировой войны, передает Teprogramma.pro.

Ранее в марте Victorias Secret приостановит работу на территории России.

5 марта сообщалось, что принадлежащие группе компаний LVMH бутики брендов, к которым относятся Louis Vuitton, Moet, Hennessy, а также Hermes и Chanel, временно приостанавливают свою работу на территории России. Всего в стране находится порядка 124 магазинов, которые принадлежат перечисленным компаниям.

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