Собянин рассказал о подписании соглашения с авиакомпанией «Волга-Днепр»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Президент России Владимир Путин обсудил с мэром столицы Сергеем Собяниным работу авиаотрасли в условиях санкций. Об этом глава города сообщил в пятницу, 1 апреля.

Глава государства дал поручения о поддержке компаний, попавших в сложную экономическую ситуацию. В частности, речь идет о крупнейшем грузовом авиаперевозчике России «Волга-Днепр». По словам мэра столицы, между компанией и правительством Москвы было подписано соглашение о сотрудничестве, которое обеспечит стабильное и быстрое снабжение центрального транспортного узла товарами первой необходимости.

— По сути, мы создаем новый логистический коридор между Москвой и такими крупными странами, как Китай, Индия, Турция, Вьетнам, ОАЭ, Азербайджан, Пакистан. «Волга-Днепр» будет обеспечивать перевозку лекарств, медизделий, оборудования, комплектующих, продукции в сфере IT, связи и других жизненно важных грузов, — написал Собянин в своем Telegram–канале.

Услуги перевозчика будут доступны всем компаниям, а заявки принимаются на Едином транспортном портале.

31 марта Владимир Путин отметил необходимость корректировки развития авиаотрасли в России. По его словам, доля отечественных самолетов должна существенно вырасти в ближайшие десять лет. Лидер РФ при этом обещал поддержку отечественным авиакомпаниям.