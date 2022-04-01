Названы самые популярные туристические направления у россиян на майские праздники

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Туристический сервис для планирования путешествий составил рейтинг самых популярных направлений, которые выбрали россияне для отдыха во время майских праздников.

Большая часть путешественников запрашивает в поисковике информацию об авиаперелетах в Москву (15 процентов). На втором месте оказался город Сочи, куда планируют отправиться 14,5 процента туристов. Тройку замыкает Санкт-Петербург: этим направлением заинтересовались 12 процентов россиян.

Также в список наиболее востребованных городов вошли Минеральные Воды, Калининград, Махачкала, Казань, Симферополь, Уфа и Екатеринбург.

При этом наиболее выгодные перелеты будут осуществляться в Казань, так как средняя стоимость авиабилетов туда в первой половине мая составит около семи тысяч рублей в одну сторону.

Самой востребованной зарубежной страной, доступной для российских туристов, стала Турция. К ней относятся 22 процента от общего числа запросов. Второе место занимает Узбекистан, а третье — Армения. Помимо этого, российские туристы также часто интересуются путевками в Азербайджан, Киргизию и ОАЭ, сообщают «Известия».

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму РСТ Илья Уманский заявил, что в настоящее время в условиях санкционных ограничений стоит начать путешествовать по России и открыть для себя направления внутреннего туризма.