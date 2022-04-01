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Собянин сообщил об открытии в Москве ярмарок выходного дня

Евгений Белоусов

Город
Собянин сообщил об открытии в Москве ярмарок выходного дня
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ярмарки выходного дня открылись 1 апреля в Москве, всего в городе их будет действовать 60. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, ярмарки будут работать по субботам и воскресеньям до самого декабря. Они появятся в 12 районах города, а общее количество торговых мест будет достигать 1302.

— За 20 лет эти ярмарки стали доброй традицией. Москвичи покупают там овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочные товары, натуральный свежий хлеб, — рассказал мэр.

Собянин сообщил об открытии в Москве ярмарок выходного дня Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин особо подчеркнул, что все продукты на ярмарках проходят тщательный контроль. Кроме того, по социальной карте москвича можно будет получить скидку, написал мэр в своем Telegram-канале.

1 апреля Собянин также встретился с руководителями предприятий машиностроительного комплекса и осмотрел цеха Щербинского лифтостроительного завода. Данному заводу в 2019 году был присвоен статус промышленного комплекса, что позволило направить дополнительные средства на его развитие. Всего, как уточняется, было инвестировано свыше 1,2 миллиарда рублей.

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