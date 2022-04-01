«Нет права быть собой»: психиатр рассказал, почему комики часто впадают в депрессию

Кадр из фильма «Вечное сияние чистого разума»

1 апреля знаменитый голливудский актер-комик Джим Керри заявил о завершении карьеры. Артист признался, что, по его мнению, в своей профессии он «сделал достаточно». Известно, что комик часто страдал от депрессивных эпизодов на протяжении всей своей актерской карьеры. Почему представители комедийного жанра так подвержены этому недугу, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» звездный психиатр Евгений Фомин.

По мнению эксперта, представители актерской профессии куда чаще подвержены депрессивным состояниям, чем люди, занимающиеся иным родом деятельности. Специалист убежден, что артистам приходится перевоплощаться в своих персонажей, переживать их тяжелую судьбу и эмоции, потому возникновение депрессивного эпизода в таких условиях неминуемо.

— Артисты в принципе подвержены депрессивным расстройствам, потому что им приходится переживать судьбы различных персонажей, — заметил Фомин. — И даже разделить сложно, кого депрессия больше настигает: представителей комедийного жанра или драматического.

В то же время собеседник «ВМ» отметил, что драматические артисты играют роли личностей с нелегкой судьбой, переживают их тяжелую долю и, так сказать, эмоционально разгружаются. В то время как артистам комедийного формата приходится все время поддерживать стиль «веселого парня», лишая себя права предстать перед зрителями в драматическом образе.

— Они должны всегда придерживаться одной и той же лини, где есть место только для шуток, юмора и веселья, но нет места для драмы и слез: «Я всем своим существом должен поддерживать имидж шутника-балагура, имидж комедийного артиста». Но человек от этого устает. Он не может все время быть в одном настроении, — подчеркивает эксперт. — За день наше эмоциональное состояние может сотни раз меняться от положительного к отрицательному полюсу. А когда у тебя нет права быть собой, тогда ты уходишь в депрессивную фазу и не можешь больше удерживать свои тяжелые эмоции.

Фомин отметил, что каждый трагический эпизод жизни человек должен эмоционально пережить и отвечать на эти обстоятельства через агрессию, слезы, печаль, грусть и те чувства, которые возникают. Но никак не пытаться «уйти в юмор», чтобы якобы подавить плохое настроение.

Эксперт уточнил, что непережитые эмоции могут копиться и затем перерасти в затяжную депрессию, что и становится основанием уйти из профессии.