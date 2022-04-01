Московские спасатели помогли застрявшей под капотом машины кошке

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Россия, Москва, Шипиловская улица Карта всех событий

В службу 112 обратилась проживающая на юге Москвы женщина из-за того, что под капотом ее автомобиля застряла кошка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в пятницу, 1 апреля.

Застрявшее животное находилось ближе к картеру двигателя. Одна из лапок кошки при этом была пережата ремнем.

На помощь к ней выехал расчет аварийно-спасательного отряда Пожарно-спасательного центра Москвы. Приехавшие спасатели открутили подкрылок, ослабили ремень и достали животное.

Однако кошка уже успела повредить лапу и хвост, поэтому спасатели отвезли животное в ветеринарную клинику. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, но скоро ей понадобится дом, говорится в сообщении.

До этого глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов сообщил, что в московских приютах для животных началась кампания по сезонной вакцинации. По словам Торсунова, для вакцинации четвероногих используется комплексный препарат, защищающий от чумы, бешенства и других инфекций и вирусов.

Профилактика в приютах проходит в три этапа. Вначале питомцев обрабатывают от паразитов, спустя 7–14 дней им вводят первый компонент вакцины, а через 21 день — второй.