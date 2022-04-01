Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские спасатели помогли застрявшей под капотом машины кошке

Евгений Белоусов

Город
Московские спасатели помогли застрявшей под капотом машины кошке
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Шипиловская улица Карта всех событий

В службу 112 обратилась проживающая на юге Москвы женщина из-за того, что под капотом ее автомобиля застряла кошка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в пятницу, 1 апреля.

Застрявшее животное находилось ближе к картеру двигателя. Одна из лапок кошки при этом была пережата ремнем.

На помощь к ней выехал расчет аварийно-спасательного отряда Пожарно-спасательного центра Москвы. Приехавшие спасатели открутили подкрылок, ослабили ремень и достали животное.

Однако кошка уже успела повредить лапу и хвост, поэтому спасатели отвезли животное в ветеринарную клинику. В настоящее время она находится под наблюдением врачей, но скоро ей понадобится дом, говорится в сообщении.

До этого глава столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов сообщил, что в московских приютах для животных началась кампания по сезонной вакцинации. По словам Торсунова, для вакцинации четвероногих используется комплексный препарат, защищающий от чумы, бешенства и других инфекций и вирусов.

Профилактика в приютах проходит в три этапа. Вначале питомцев обрабатывают от паразитов, спустя 7–14 дней им вводят первый компонент вакцины, а через 21 день — второй.

Читайте также:
Москва Спасатели Кошки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте