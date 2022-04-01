В Госдуму внесли проект о десяти годах за насилие со стороны коллекторов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты внесли в Государственную думу проект закона, который предусматривает уголовное наказание для коллекторов, использующих в своей работе насилие и угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции в пятницу, 1 апреля.

По словам главы комитета Василия Пискарева, законопроект будет оценивать подобные действия коллекторов как опасные для общества. За них будет предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет для одного лица и до десяти лет для группы лиц. Авторами проекта стали депутаты партии «Единая Россия» Эрнест Валеев и Антон Гетта, передает РИА Новости.

1 апреля сообщалось, что с середины марта банки и коллекторы испытывают трудности с получением средств при взыскании долгов с физлиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП). По словам главы Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева, со сложностями столкнулись свыше 60 организаций.

По данным некоторых агентств, снижение суммы перечислений составляет до 50 процентов. Как рассказал глава департамента по работе с просроченными задолженностями Росбанка Евгений Сеньковский, приставы продолжают отказываться от выездов к должникам с целью ареста имущества.