Ветхий самострой ликвидировали на севере столицы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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Эксперты Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы ликвидировали самострой на севере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 1 апреля.

Уточняется, что изначально здание было предоставлено под производственные цели, а участок под ним был сдан в аренду исключительно для эксплуатации данного объекта. Впоследствии строение полностью сгорело, а на его месте построили новое.

В ходе обследования специалисты выявили, что параметры каркаса отличались от размеров и конфигурации сгоревшего здания. Однако арендатор участка не обращался за согласованием строительных работ.

— Мы обратились в департамент городского имущества за помощью в ликвидации объекта. Коллеги подали иск в суд, и тот обязал нарушителя демонтировать самострой, — рассказал глава ведомства Иван Бобров.

Он уточнил, что департаментом городского имущества проводятся работы по погашению права на указанный объект. После этого договор аренды на земельный участок будет расторгнут, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский заявил, что жители Москвы могут пройти обучение и принять участие в поиске и ликвидации самостроев в рамках проекта Госинспекции по недвижимости «Доброволец ГИН». По его словам, все совершеннолетние добровольцы пройдут обучение и узнают, как выявить самострой.

После прохождения инструктажа граждане смогут сообщать о подозрительных объектах в Госинспекцию по недвижимости, а сотрудники ведомства — проверять заявление на достоверность и давать обратную связь о результатах проверки.