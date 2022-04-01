США вводят санкции против 120 организаций из России и Белоруссии

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Соединенные Штаты вводят санкции в отношении еще 120 российских и белорусских организаций. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе американского министерства торговли.

Уточняется, что ограничительные меры вводятся из-за проводимой Россией спецоперации на территории Украины, передает РИА Новости.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет антироссийских санкций еще раз демонстрирует «бескомпромиссный настрой» Вашингтона, несмотря на то что рестрикции неблагоприятно влияют не только на Москву, но и на союзников Штатов. Он также призвал Вашингтон «перестать размахивать санкционной дубиной», так как она бьет и по Америке, и по ее союзникам.

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.