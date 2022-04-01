Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

США вводят санкции против 120 организаций из России и Белоруссии

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
США вводят санкции против 120 организаций из России и Белоруссии
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении еще 120 российских и белорусских организаций. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе американского министерства торговли.

Уточняется, что ограничительные меры вводятся из-за проводимой Россией спецоперации на территории Украины, передает РИА Новости.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет антироссийских санкций еще раз демонстрирует «бескомпромиссный настрой» Вашингтона, несмотря на то что рестрикции неблагоприятно влияют не только на Москву, но и на союзников Штатов. Он также призвал Вашингтон «перестать размахивать санкционной дубиной», так как она бьет и по Америке, и по ее союзникам.

Введение санкций в отношении Российской Федерации происходит в связи с последними событиями на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого российский лидер объявил о проведении специальной военной операции на территории Донбасса.

Читайте также:
Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Подготовка к Причастию: традиция и новшества

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русофобию объявляют нормой

Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Все мнения
О проекте