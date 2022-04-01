Посол РФ в США назвал антироссийские санкции взаимоневыгодной «дубиной»

Фото: Минобороны РФ

Новый пакет антироссийских санкций еще раз демонстрирует «бескомпромиссный настрой» Вашингтона, несмотря на то, что рестрикции неблагоприятно влияют не только на Москву, но и на союзников Штатов. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

— Рестрикции, как всегда, сопровождаются ничем не подкрепленными обвинениями и инсинуациями. На деле речь идет о целенаправленных попытках ограничить технологическое развитие нашей страны. Дошло до того, что минфин США теперь грозит санкциями за любое взаимодействие с Россией в аэрокосмической сфере, — заявил он.

Антонов в Telegram-канале посольства РФ в США призвал Вашингтон «перестать размахивать санкционной дубиной», так как она бьет и по Америке, и по ее союзникам.

30 марта на заседании Совета Безопасности ООН российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что попытки изолировать Российскую Федерацию экономически, финансово и логистически оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.

Он подчеркнул, что стабильности мирового продовольственного рынка угрожают не действия РФ, а «безудержная санкционная истерия», которую Запад развязал против Москвы. Дипломат отметил, что последствия антироссийских санкций напрямую затронут жителей стран, которые их ввели.