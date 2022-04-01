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Предложение арендного жилья в Москве выросло на 47 процентов

Евгений Белоусов

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Предложение арендного жилья в Москве выросло на 47 процентов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Предложение арендного жилья в Москве увеличилось на 77 процентов с ноября 2021 года, а по сравнению с началом марта рост составил 47 процентов. Это следует из обзора аналитиков сервиса «Авито Недвижимость» в пятницу, 1 апреля.

Причина, по мнению экспертов, заключается в выходе на рынок «инвестиционных» квартир, купленных специально для сдачи в аренду, а также в снижении количества туристов, что заставило владельцев переориентироваться с посуточной аренды на долгосрочную. Так, спрос на аренду упал на треть по сравнению с февралем 2022 года.

Отмечается, что продавцы квартир начали отменять сделки из-за нестабильной экономической ситуации. При этом арендодатели не спешат снижать ставки, хотя рынок, по оценкам экспертов, переоценен.

Самые низкие ставки аренды среди всех столичных округов сейчас в ВАО. Наиболее высокие ставки зафиксированы в ЦАО и ЗАО, передает РБК.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что арендаторы и собственники земли в столице смогут отсрочить платежи на общую сумму семь миллиардов рублей.

Теперь арендаторы городской земли, предоставленной для строительства без проведения торгов, могут отсрочить платежи по рассрочке за второй квартал 2022 года на полгода.

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