Капремонт проведут в административных помещениях на проспекте Мира

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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В Алексеевском районе капитально отремонтируют административные помещения. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы в пятницу, 1 апреля.

В ведомстве уточнили, что утвержденный проект включает комплекс работ по замене коммуникаций и обновлению сетей связи. Помещения расположены на первом этаже кирпичного жилого дома.

Капитальным ремонтом предусмотрены очистка цоколя от плитки и старой штукатурки, окраска по подготовленной поверхности, а также очистка кирпичной кладки фасадов здания от загрязнений и краски. Кроме того, внутри помещений планируются полная замена покрытий полов и устройство ограждения лестниц из нержавеющей стали.

Внутренние сети и системы связи помещений объединят, в том числе структурированную кабельную систему, локальную вычислительную сеть, телефонизацию и телевидение, охранную и пожарную сигнализацию, а также систему видеонаблюдения, передает агентство городских новостей «Москва».

29 марта сообщалось, что специалисты отремонтировали здание Российской ассоциации международного сотрудничества 1940 года постройки на улице Машкова. Рабочие заменили стропильную систему, окна и двери, а также утеплили кровлю здания. Помимо этого, они поменяли системы электроснабжения и отопления, а также установили системы пожарной и охранной сигнализации.