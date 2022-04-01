Тестирование электробуса-гармошки возобновится на трех маршрутах Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Тестирование электробуса-гармошки в ближайшее время продолжится на трех маршрутах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 1 апреля.

— Мы видим, насколько сильно вам понравилось тестирование российского электробуса-гармошки на разных маршрутах города, — говорится в сообщении.

Всего за четыре дня тестирования он, как уточняется, перевез почти 1500 пассажиров. Теперь электробус уходит на небольшую плановую диагностику.

Однако уже через несколько дней его тестирование возобновится на нескольких маршрутах. Так, 6 апреля электробус появится на маршруте т18, 7 апреля — на маршруте м2, а 8 апреля электробус будет курсировать по маршруту м7, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 марта сообщил, что масштабный этап капитального ремонта конечных станций маршрутов автобусов и электробусов завершили в столице. Подобная инициатива улучшает условия труда водителей автобусов и электробусов. Около четырех тысяч водителей Мосгортранса и около тысячи водителей коммерческих перевозчиков ежедневно смогут пользоваться удобствами новых и отремонтированных конечных станций.