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Украинские националисты заминировали ГЭС под Николаевом и готовятся к подрыву

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские националисты заминировали ГЭС под Николаевом и готовятся к подрыву
Фото: depositphotos

Украинские националисты заминировали шлюзы Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области и готовят теракт. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— В Николаевской области боевики националистических формирований заминировали шлюзы сброса воды Александровской гидроэлектростанции (река Южный Буг), которые неонацисты планируют взорвать, — заявил он.

Мизинцев подчеркнул, что, если план по взрыву ГЭС будет реализован, то под водой окажутся более десяти населенных пунктов и прилегающая к городу Вознесенск местность, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что артиллерия ВСУ вооруженных сил Украины обстреляла село Новая Басань, расположенное под Киевом. В результате обстрела погибли мирные жители.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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