Мирные жители погибли в результате обстрела ВСУ села под Киевом

Фото: Пресс-служба СК РФ

Артиллерия ВСУ обстреляла село Новая Басань, расположенное под Киевом. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в результате обстрела погибли мирные жители.

— В Киевской области подразделения Вооруженных сил Украины из крупнокалиберных артиллерийских систем «Пион» и «Гиацинт» в течение двух с половиной часов непрерывно обстреливали населенный пункт Новая Басань, что привело к многочисленным жертвам среди местных жителей, — говорится на сайте Минобороны РФ.

До этого Министерстве обороны России заявили, что ракетные удары по нефтебазе в Белгороде нанесли украинские вертолеты Ми-24. По данным оборонного ведомства, утром 1 апреля два украинских вертолета вошли в воздушное пространство РФ и нанесли удары по объекту.

В результате случившегося были повреждены отдельные резервуары, которые впоследствии загорелись. В Минобороны уточнили, что объект хранения нефтепродуктов не имеет отношения к ВС России.