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СМИ: Антироссийские санкции приведут экономику США к рецессии

Георгий Соланович

Общество
СМИ: Антироссийские санкции приведут экономику США к рецессии
Фото: Unsplash

Увеличение стоимости энергоресурсов из-за антироссийских санкций может привести экономику США к рецессии. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщило американское издание The Hill.

В материале отмечается, что сильный скачок цен на энергетические ресурсы «сильно ударил по многим семьям и отраслям и может иметь гораздо более серьезные последствия для американской и мировой экономики».

Автор статьи также заметил, что стремление России уйти от недавних санкций может увеличить шансы на мир на Украине и стабилизировать цены на рынке энергетики.

В The Hill резюмировали, что для снижения риска очередного скачка цен Штатам следует развивать альтернативные источники энергии и диверсифицировать поставки нефти, то есть вернуться к иранской ядерной сделке, так как Тегеран имеет в своем распоряжении большие нефтяные запасы.

1 апреля сообщалось, что Российская Федерация может получить рекордные доходы от продажи природного газа, поскольку на спотовых рынках цена за газ увеличилась в пять раз. Более того, продажа энергоресурсов позволит России компенсировать рост инфляции, а также снизить сбор налога на прибыль и НДС.

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