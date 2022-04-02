Врач-невролог Жданов перечислил семь главных шагов, помогающих бросить курить

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Курение — один из ведущих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. У курильщиков риск смерти от инфаркта миокарда и инсульта в 2–4 раза выше, чем у некурящих. Вместе с тем отказ от этой вредной привычки мог бы спасти в ближайшие 20 лет свыше 100 миллионов человек. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель главного врача по медицинской части, врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

По словам врача, уже через семь секунд после вдыхания табачного дыма никотин достигает клеток мозга, оказывая на них токсическое действие.

— Под его влиянием, а также под действием окиси углерода и других химических веществ повышается артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений, свертываемость крови, ее вязкость. Это ухудшает кровоток, состояние сосудистой стенки и микроциркуляцию. Возрастает риск закупорки сосудов головного мозга, в них могут формироваться атеросклеротические бляшки, что в свою очередь повышает риск кардиоваскулярных заболеваний, — пояснил медик.

Жданов отметил, что при отказе от курения уже через 20 минут после последней выкуренной сигареты снижается артериальное давление.

— В течение 12 часов уровень угарного газа в крови снижается до нормы. Через 0,5–3 месяцев улучшается кровообращение и возрастают функциональные показатели дыхательной системы. И только через год после отказа от курения риск ишемической болезни сердца сокращается в 2 раза, а вероятность развития инсульта может снизиться до риска как у никогда не куривших только через 2 года после отказа, — подчеркнул специалист.

Кроме того, врач рассказал, как самостоятельно отказаться от курения: