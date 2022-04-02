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США дополнительно выделят Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
США дополнительно выделят Украине 300 миллионов долларов в качестве военной помощи
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты дополнительно выделят Украине 300 миллионов долларов для поддержки оборонных способностей Киева. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.

— Министерство обороны США выделит до 300 миллионов долларов США помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины, — передает слова Кирби РИА Новости.

Украина 25 марта получила первую партию военной помощи США в рамках пакета на 800 миллионов долларов. Три дополнительных рейса ожидались в ближайшие дни.

Политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Сделать это все еще можно по железной дороге, автомобильным транспортом и военной авиацией. Но в случае если ВСУ получат это оружие, оно все равно подвергнется уничтожению, так как одна из главных целей российской армии — демилитаризация Украины, заключил Литовкин.

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