Джим Керри заявил, что завершает карьеру в кино

Фото: кинопоиск ру

Американский актер Джим Керри в субботу, 2 апреля, заявил о своем намерении завершить карьеру в киноиндустрии.

— Я ухожу на пенсию <...> Я (говорю — прим. «ВМ») довольно серьезно. Посмотрим, если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то я могу продолжить, но я беру перерыв. Мне очень нравится моя спокойная жизнь, — заявил он.

Керри в эфире программы Access Hollywood добавил, что на данный момент увлечен рисованием и наслаждается заслуженным отдыхом.

До этого стало известно о завершении карьеры голливудской звезды Брюса Уиллиса. Причиной стали проблемы со здоровьем. Его жена Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что артист страдает от афазии — расстройства речи.

Информация о возможном завершении Уиллисом карьеры уже появлялась ранее. Тогда предполагалось, что 67-летний актер страдает от потери памяти. В последнее время он стал больше времени посвящать семье. Супруга звезды «Крепкого орешка» Эмма Хеминг-Уиллис их дочери Мэйбл и Эвелин заботятся о здоровье отца.