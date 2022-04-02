МИД КНР: Китай выступает за прекращение огня на Украине, однако не является стороной конфликта

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Китай выступает за прекращение огня на Украине и всячески продвигает переговоры Москвы и Киева, однако не является стороной конфликта. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

— Мы всегда выступали в поддержку прекращения огня и вносили свой вклад в это. На второй день этого конфликта председатель КНР Си Цзиньпин поговорил по телефону с президентом России, и через несколько дней прошел первый раунд переговоров между Россией и Украиной. К настоящему моменту прошло уже пять раундов, и мы уже видим некоторый прогресс, — заявил он.

Лутун подчеркнул, что переоценивать роль Китая в решении российско-украинского конфликта не стоит. Москва не прекратит огонь по повелению Пекина, РФ — суверенное государство и само принимает те или иные решения, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.