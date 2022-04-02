«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве до утра 3 апреля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и Московской области до утра воскресенья, 3 апреля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в субботу, 2 апреля.

Причиной для продления опасного погодного режима послужили ожидаемые снег, ветер и гололед.

— Желтый — погода потенциально опасна, — отметили в Гидрометцентре.

Москва в субботу, 2 апреля, окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона. Ожидается повышенная облачность, временами мокрый и сильный снег. К ночи атмосферное давление начнет понижаться, столбики термометров покажут значение до минус четырех градусов. Синоптики рекомендуют метеозависимым гражданам быть особенно осторожными сегодня: любая перестройка организма к резко меняющимся погодным факторам становится дополнительной нагрузкой для здоровья.

Метеозависимым людям для хорошего самочувствия в любых погодных условиях необходимо соблюдать режим дня и регулярно принимать пищу. Об этом ранее рассказал заведующий терапевтическим отделением ММЦ «Медси» Михаил Кобрянов. Кроме того, медик напомнил о важности соблюдения водного баланса. Он посоветовал здоровым людям выпивать ежедневно 1,5–2 литра воды.