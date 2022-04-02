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Спортивный комплекс с бассейном построят в районе Бибирево

Полина Долганова

Город
Спортивный комплекс с бассейном построят в районе Бибирево
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
улица Лескова, дом 25а.  Карта всех событий

Спортивный комплекс с бассейном возведут в столичном районе Бибирево. Об этом рассказал руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

По его словам, объект для государственного образовательного учреждения «Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 4 имени Гомельского» появится по адресу улица Лескова, дом 25а.

Готовность монтажа вентилируемого фасада и внешних светопрозрачных конструкций в настоящее время оценивается на 80 процентов. Также специалисты почти завершили устройство входных групп.

На объекте также продолжают устраивать наружные инженерные сети и монтировать системы вентиляции. Этот этап работы готов на 45 процентов. Остальные работы планируется закончить осенью текущего года.

Внутри комплекса появятся бассейн размером 25 на 16 метров, тренажерный зал, раздевалки и тренерские комнаты.

Во входной группе для удобства посетителей оборудуют гардеробную, комнату для охраны и медкабинеты. Также в здании можно будет посетить массажную комнату и сауну.

На объекте установят лифт, оборудованный для удобства маломобильных граждан.

На территории вокруг комплекса появятся осветительные конструкции и малые архитектурные формы, рассказали на сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что жители московского района Некрасовка смогут выбрать название для нового спортивного комплекса. Среди предложенных как название вариантов: «Сфера спорта», «Спортмания», «Мир спорта», «Высота», «Вертикаль», «Вверх», «Некрасовка» и «Заряд». Спортивный комплекс в Некрасовке планируется открыть в 2022 году. В нем будут работать 12 функциональных зон.

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