Госинспекция по недвижимости продлит опекунство над филином из Московского зоопарка

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы продолжит опекунство над проживающим в Московском зоопарке западносибирским филином. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы в субботу, 2 апреля.

— Филины обладают способностью ясно видеть и замечать все вокруг себя, что перекликается с основными функциями нашего ведомства и используемыми средствами контроля, которые помогают безошибочно выявлять нарушения в земельно-имущественной сфере, — приводятся слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва в сообщении.

Филин — один из наиболее крупных представителей отряда совообразных. Эти птицы обитают в Европе и Северной Азии. Весной в брачный период можно услышать, как птицы поют дуэтом. Филины могут издавать разнообразные звуки. Например, они могут имитировать плач, хохот, гудение или свист, пишет официальный сайт мэра Москвы.

О филине ведомство заботится второй год. В сентябре 2020 года столичная Госинспекция стала участником программы Московского зоопарка «Возьми животное под опеку».