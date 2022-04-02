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Марина Хлебникова показала, как выглядит после пожара

Александр Афонин

Общество
Марина Хлебникова показала, как выглядит после пожара
Фото: ВКонтакте/marinahlebnikovaofficial

Певица Марина Хлебникова, серьезно пострадавшая в ноябре от пожара в квартире, показала, как она выглядит после пережитых испытаний. Фотографию она опубликовала своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что Хлебникова, исполнительница хита «Чашка кофею», находится в прекрасной форме. На фото из студии звукозаписи она вместе с рэпером Russell Ray и другими музыкантами.

Марина Хлебникова показала, как выглядит после пожара Фото: ВКонтакте / marinahlebnikovaofficial

Скоро у певицы должна выйти новая песня, имеющая все шансы стать хитом. Фанаты в социальных сетях отметили, что Хлебникова отлично выглядит, и пожелали ей крепкого здоровья.

18 ноября 2021 года заслуженная артистка России Марина Хлебникова была госпитализирована с ожогами после пожара в Москве. Из-за сильной боли врачам в ходе лечения пришлось ввести артистку в медикаментозную кому. 27 января певица показала, как выглядит ее квартира после страшного события. Видеоролик с последствиями пожара она разместила в своих социальных сетях.

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