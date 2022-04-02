Более 30 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили или задержали более 30 рейсов. Причиной стала непогода. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

— По информации на 10:30 по мск субботы, во Внукове семь рейсов задержаны, три отменены; в Домодедове четыре рейса задержаны, шесть отменены; в Шереметьеве задержаны пять рейсов, семь отменены, — говорится в сообщении.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

В столице и Московской области продлили «желтый» уровень погодной опасности до 3 апреля. Причиной послужили ожидаемые снег, ветер и гололед.

В столице 2 апреля ожидаются облачная погода, порывистый ветер и мокрый снег. Во второй половине дня ожидаются местами сильные осадки, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Максимальная температура воздуха в городе будет от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье — от минус двух до трех градусов тепла.