Ростуризм завершит продажу туров с кешбэком в ночь на 9 апреля

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Продажи туров с кешбэком по России завершатся досрочно в рамках текущего этапа программы — в ночь с 8 на 9 апреля. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что текущее окно продаж было открыто в качестве антикризисной меры. Так, на программу были направлены дополнительные средства, чтобы россияне могли путешествовать по стране весной и в начале летнего сезона.

Кроме того, мера помогла поддержать бизнес в туристической сфере в тех непростых условиях, которые сложились в настоящее время.

— Эти дополнительные средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж будет завершено чуть раньше, чем планировалось — в ночь с 8 на 9 апреля, — цитирует Догузову ТАСС.

Для туристов из России недавно запустили форму обратной связи с помощью сайта «Госуслуги». Ее разработал Ростуризм вместе с Минцифры РФ. Форма поможет туристам за рубежом в сложной ситуации добраться до России.

До этого Догузова заявила, что Ростуризм рекомендует россиянам отказаться от посещения стран, вводивших санкции в отношении России. По ее словам, после отдыха на курортах в таких государствах нет точной гарантии своевременного и безопасного возвращения в РФ.