Трамваи трех маршрутов задерживаются на Русаковской улице

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Русаковская улица Карта всех событий

Трамваи № 7, 13 и 45 задерживаются на Русаковской улице по техническим причинам. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Маршруты транспорта были временно изменены. Вместо указанных трамваев горожане могут пользоваться электробусом № т14 и автобусами № т41 и 40.

Москвичам рекомендуют быть внимательными и следить за объявлениями водителей, подытожили в Дептрансе.

До этого сообщалось, что автобусную остановку «Рижский вокзал» перенесли на 50 метров назад. Это связано со строительством станции «Рижская» Большой Кольцевой линии метро.

Недавно дептранс также сообщил, что «Аэроэкспресс» объявил о запуске нового маршрута от станции метро «Домодедовская» до одноименного аэропорта. Так, дорога на автобусе № 1185 займет у пассажиров 30–40 минут. По маршруту будут курсировать туристические автобусы, рассчитанные на 56 посадочных мест. Они оснащены багажным отделением и системами климат-контроля.