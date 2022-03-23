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Автобусную остановку «Рижский вокзал» перенесли на 50 метров назад. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что это связано со строительством станции «Рижская» Большой Кольцевой линии метро.

— С 24 марта остановка «Рижский вокзал» для автобусов КМ, м9, т18, т42, 33, 519, 539, 714, с484, с510 и с538 в сторону центра перенесена на 50 метров назад, — говорится в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Фото: Telegram-канал Дептранс.Оперативно

В четверг, 17 марта, автобусная остановка «Боровское шоссе» в сторону центра была перенесена на 40 метров вперед.

Также Дептранс сообщил, что «Аэроэкспресс» объявил о запуске нового маршрута от станции метро «Домодедовская» до одноименного аэропорта. Так, дорога на автобусе № 1185 займет у пассажиров 30–40 минут. По маршруту будут курсировать туристические автобусы, рассчитанные на 56 посадочных мест. Они оснащены багажным отделением и системами климат-контроля.

Во вторник, 22 марта, удалось восстановить движение трамваев № 36 и 37 по 3-й Владимирской улице. Ранее движение транспорта было изменено в связи с ДТП.