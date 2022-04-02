Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

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Отряд специального назначения Росгвардии предотвратил теракт в Киевской области в месте выдачи гуманитарной помощи населению. Об этом в субботу, 2 апреля, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

— При проведении патрулирования военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населенных пунктов Киевской области, — говорится в сообщении.

Взрывное устройство сделали из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Сотрудники ведомства обезвредили опасную находку.

В пятницу, 1 апреля, Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры с захваченной группой модернизированных танков Вооруженных сил Украины. В видеоролике можно увидеть группу из четырех украинских танков Т-64БВ.

Помимо этого, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что группа украинских националистов заминировала шлюзы Александровской гидроэлектростанции в Николаевской области и готовит теракт. Это может привести к потоплению более десяти населенных пунктов и прилегающей к городу Вознесенску местности.