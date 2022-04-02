Ракова: В Москве выводят из работы с COVID-19 более пяти тысяч коек

В столице выводят из работы с коронавирусной инфекцией более 5 тысяч коек. Об этом в субботу, 2 апреля, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
— Сейчас мы возвращаем из работы с пациентами с коронавирусной инфекцией порядка пяти тысяч коек. Большую часть из них мы консервируем — это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц, — заявила она.
При этом Ракова добавила, что с ковидом продолжат работать одиннадцать больниц, рассчитанных на более чем три тысяч коек.
Помимо этого, в столице изменят медицинскую инфраструктуру на фоне стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В пятницу, 1 апреля, стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составил в Москве 42,2 процента. Согласно предоставленным данным, первым компонентом вакцинировалось 7 426 920 москвичей. При этом полную вакцинацию от коронавируса прошли 7 078 824 жителя города.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил о снижении уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. По его словам, общий коллективный иммунитет варьируется в зависимости от региона от 65 до 88 процентов.