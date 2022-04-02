Дерево упало на 11-летнюю девочку на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Сторожевая улица Карта всех событий

Прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств, связанных с падением дерева на 11-летнюю девочку на юго-востоке столицы. Об этом в субботу, 2 апреля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным правоохранителей, во дворе жилого дома на улице Сторожевой упало дерево. В результате пострадала 11-летняя девочка, ей оказывают медицинскую помощь.

Видео: Telegram / Прокуратура Москвы

Столичная прокуратура организовали проверку исполнения требований федерального законодательства, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

В пятницу, 1 апреля, руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева сообщила, что в регионе ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу об участии в деятельности экстремистской организации.

Помимо этого, в столице завершили расследование дела в отношении мужчины, выбросившего сына из окна на юго-востоке Москвы. Уточняется, что 24-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство малолетнего.