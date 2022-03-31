Завершено расследование дела в отношении мужчины, выбросившего сына из окна на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры

В прокуратуру поступили материалы уголовного дела для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения в отношении мужчины, выбросившего своего сына из окна на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 24-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство малолетнего.

4 августа 2021 года он выкинул своего сына 2018 года рождения из окна на пятом этаже жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находился в тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и большую кровопотерю.

В тот же день Следственный комитет задержал отца мальчика. Его доставили в отделение ведомства для проведения следственных действий. СК возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

6 августа 2021 года суд постановил заключить мужчину под стражу. Почему отец ребенка пошел на этот страшный поступок, читайте в материале «ВМ».