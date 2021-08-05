«Гореть ему в аду!»: что известно о семье москвича, выбросившего сына из окна

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В Москве мужчина выбросил сына из окна жилого дома в столичном районе Кузьминки. Трагедия произошла 4 августа на улице Шумилова. Двухлетний мальчик с серьезными травмами госпитализирован, а его отец задержан. Мать малыша о случившемся узнала от следователей. Как рассказали «Вечерней Москве» соседи, у супругов были непростые отношения.

Детали

Вечером 4 августа 24-летний Леонид Кудрявцев выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома по адресу улица Шумилова, 15/4. В результате падения двухлетний малыш получил многочисленные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и потерял много крови. Ребенка доставили в одно из столичных медучреждений, где врачи продолжают бороться за его жизнь. На момент случившегося в квартире находилась 64-летняя мать Кудрявцева, которая следила за внуком. После трагедии отец мальчика попытался скрыться, но полицейские быстро вышли на его след и задержали его.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Столичная прокуратура опубликовала фотографии квартиры, из окна которой подозреваемый выбросил сына. На одном из снимков виден застекленный балкон. Его окна распахнуты, а москитная сетка выбита.

1/4 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 2/4 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 3/4 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы 4/4 Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Пил и ругался

По данным правоохранителей, Кудрявцев ранее уже имел проблемы с законом. Как рассказал «Вечерней Москве» источник, знакомый с ходом дела, мужчину привлекали к административной ответственности по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств». Более того, по информации собеседника «ВМ», Кудрявцев систематически употреблял алкогольные напитки и устраивал распри с супругой.

Страшные крики

По словам соседки Софии Афониной (имя изменено — прим. «ВМ»), Кудрявцевы постоянно устраивали скандалы и нарушали покой. Собеседница «ВМ» отметила, что их крики «часто слышали местные жители»:

— То он угрожал ей расправой, то она на него бросалась со словами, что убьет. Конечно, никто не вмешивался и не знал, что именно происходит, почему семейная жизнь не складывается.

Женщина рассказала, что у пары были проблемы с деньгами и им часто помогала бабушка пострадавшего мальчика:

— Только благодаря его матери они и жили. Он вообще не хотел работать, постоянно пьяным ходил. Жена особо тоже не напрягалась. Все заботы легли на плечи свекрови. Она водила их сына в сад. Хотела даже забрать его себе, чтобы он рос в нормальных условиях.

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По словам соседки, в день трагедии матери малыша дома не было:

— Мы только слышали такие страшные крики. Это было так жутко, что я не могу передать вам. Когда мы выглянули в окно, просто оцепенели, видя, как это бедное дитя практически в бездыханном состоянии увозят на каталке. Он голенький, столько крови... Господи… И страшные крики этих врачей. Бедная бабушка, сколько горя на нее взвалилось.

Сразу после случившегося виновник трагедии попытался скрыться, рассказала Афонина.

— Я не видела, как его задерживали, но его все-таки поймали. Теперь гореть ему в аду! — сказала она.

Что грозит?

Кудрявцеву может грозить реальный срок. Об этом в беседе с «ВМ» сказал правовой эксперт Общественной палаты России, кандидат юридических наук Борис Пантелеев.

— Это покушение на убийство. В таком случае грозит реальная уголовная ответственность, — пояснил он.

В зависимости от последствий мужчину могут приговорить к десяти годам лишения свободы, если следствие не найдет отягчающих обстоятельств. Однако если мальчик выживет и у него не возникнет тяжелых последствий для здоровья, то срок могут и сократить.

Пантелеев добавил: если отца мальчика признают недееспособным и докажут, что он действовал под влиянием сильного душевного волнения, ему назначат принудительное лечение.