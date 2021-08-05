Принудительное лечение или тюрьма? Что грозит мужчине, выбросившему сына из окна в Москве

Фото: moscow-live

Мужчину, выбросившего своего трехлетнего сына из окна жилого дома в Москве, могут посадить в тюрьму на длительный срок. Он совершил тяжкое преступление, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» правовой эксперт Общественной палаты России, кандидат юридических наук Борис Пантелеев.

— Это покушение на убийство, в таком случае грозит реальная уголовная ответственность. В зависимости от последствий может быть и 10 лет лишения свободы, если следствие не найдет отягчающих обстоятельств. Если ребенок выживет и не будет тяжких последствий для здоровья, то поменьше, — отметил специалист.

Есть, правда, вероятность, что мужчину признают недееспособным, уточняет Пантелеев. Дескать, он действовал под влиянием сильного душевного волнения или еще чего-то внезапно произошедшего.

— Если экспертиза будет проводиться, может быть, выяснится, что он не преступник, а больной человек. В этом случае ему грозит принудительное лечение. Оно может быть как пожизненным, так и до улучшения состояния. Только лечение будет уже не в колонии, а в спецбольнице, — добавил юрист.

Если мужчина был под воздействием наркотиков и алкоголя, это его вину усугубит, поясняет собеседник «ВМ». Тут могут даже добавить к покушению на убийство еще одно преступление — незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статья 228 УК РФ).

— Алкоголь, наркотики и психотропные вещества — это на 100 процентов отягчающее обстоятельство. Его могут рассматривать как самостоятельное преступление и там уже в зависимости от того, какой препарат найдут в ходе следствия, мужчине может грозить и больше десяти лет лишения свободы по совокупности предъявленного обвинения, — заключил эксперт.

В свою очередь, как сообщил «ВМ» источник в правоохранительных органах, сейчас следствие действительно рассматривает версию о том, что мужчина невменяем. В этом случае его отправят на принудительное лечение в специализированное учреждение.

Само преступление произошло вечером 4 августа на улице Шумилова в Юго-Восточном административном округе Москвы. По информации правоохранителей, 24-летний мужчина выкинул из окна квартиры на пятом этаже своего сына 2018 года рождения и скрылся с места происшествия.

При падении ребенок выжил, но получил тяжелые травмы. У него диагностированы многочисленные переломы и значительная кровопотеря.

Прокуратура Москвы уже проводит проверку по факту инцидента, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Утром 5 августа стало известно, что мужчину задержали рядом с домом. По данным некоторых СМИ, он был в неадекватном состоянии.