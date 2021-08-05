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Появились фото с улицы Шумилова, где мужчина выбросил своего сына из окна

Илья Ашуров

Происшествия
Появились фото с улицы Шумилова, где мужчина выбросил своего сына из окна
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, улица Шумилова Карта всех событий

Столичная прокуратура опубликовала фотографии московской квартиры, из окна которой мужчина выбросил своего малолетнего сына. Надзорное ведомство проводит проверку по факту случившегося. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

На одном из опубликованных фото виден застекленный балкон. Его окна распахнуты, а москитная сетка выбита.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Вечером 4 августа 24-летний мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и значительная кровопотеря.

Позже Следственный комитет задержал мужчину. Его доставили в отделения ведомства для проведения следственных действий.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

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