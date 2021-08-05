Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стали известны подробности о мужчине, выбросившем сына из окна квартиры в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Стали известны подробности о мужчине, выбросившем сына из окна квартиры в Москве
Фото: МВД

Отец, выкинувший ребенка из окна на юго-востоке Москвы, ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Об этом в четверг, 5 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

По словам собеседника «ВМ» Леонид Кудрявцев уже привлекался к административной ответственности по статьям «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств».

Кроме того, собеседник рассказал, что мужчина систематически ругался с супругой и злоупотреблял алкоголем.

Столичная прокуратура опубликовала фотографии московской квартиры, из окна которой мужчина выбросил своего малолетнего сына. На одном из опубликованных фото виден застекленный балкон. Его окна распахнуты, а москитная сетка выбита.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
1/4
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
2/4
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
3/4
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
4/4
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Вечером 4 августа 24-летний мужчина выкинул своего сына 2018 года рождения из окна пятого этажа жилого дома на улице Шумилова. С места происшествия злоумышленник скрылся. В момент инцидента в квартире находилась бабушка ребенка.

Мальчика доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы многочисленные переломы, закрытые черепно-мозговые травмы и значительная кровопотеря.

Позже Следственный комитет задержал мужчину. Его доставили в отделения ведомства для проведения следственных действий.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анна Московкина
Анна Московкина

Приговор за ржание: как решить проблему шумных соседей

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Банный лист: почему Россия и США высылают своих дипломатов?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как насчет поговорить

Светлана Журова
Светлана Журова

Олимпиада непредсказуема

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что нужно прочитать подростку

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Все мнения
О проекте